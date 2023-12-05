Коц напомнил о прошлом Германии после призыва отправить беженцев на фронт Коц: Европа устала от украинских беженцев на дорогих автомобилях

Фото: Christoph Reichwein/dpa/Global Look Press

Европейцы устали от наплыва беженцев из Украины, их терпение подходит к концу, заявил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале. Так он прокомментировал предложение депутата немецкого бундестага Родериха Кизеветтера сформировать дивизии из украинских мигрантов и отправить их на фронт.

Похоже, терпение европейцев, утомленных украинскими беженцами на дорогих иномарках, подходит к концу. Мужчин призывного возраста будут хватать на улицах и отправлять домой, отдавать долг родине, — написал он.

При этом Коц не исключил, что Германия вернется к практикам Второй мировой войны и воспользуется концентрационными лагерями. Поэтому, как считает он, фронт может оказаться не самым плохим вариантом для украинцев в такой ситуации.

Но возмущенные германские депутаты уж точно не будут рваться ни в лагерные капо, ни в комдивы, — добавил журналист.

Ранее Кизеветтер в эфире Die Welt предложил отправить на Украину 600 тысяч беженцев, которые находятся в ЕС. По его словам, в одной только Германии насчитывается свыше 200 тысяч военнообязанных, что равно 10 дивизиям. Он отметил, что ЕС и Германии стоит обратиться к ним с призывом вернуться на родину.

До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал мем, в котором высмеял позицию стран Запада по предоставлению военной помощи Украине. На картинке изображены лидеры США, ФРГ и Франции, которые наслаждаются трапезой и отдыхом.