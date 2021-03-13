На Украине хотят отменить летнее время

https://static.news.ru/photo/ef2a3fb8-84c2-11eb-b88e-96000091f725_660.jpg Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Верховная рада уже 19 марта сможет рассмотреть во втором чтении законопроект об отмене перехода на летнее время. Об этом заявили в партии украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа».

Поначалу предполагалось, что в случае принятия закон вступит в силу через три месяца после официального опубликования в парламентской газете «Голос Украины». Однако впоследствии было решено исключить эту норму из текста, если в целом документ успеют одобрить до 25 марта. Тогда он вступит в силу сразу же после опубликования.

В таком случае 28 марта стрелки часов впервые не переведут и страна будет жить по зимнему киевскому времени.

Если же процедура принятия закона затянется, тогда последний раз перевод часов будет осуществлён 25 октября.

Основная идеология этого законопроекта — ввести естественное для Украины зимнее время +2, которое соответствует поясному времени, и отказаться в дальнейшем от перевода часов, — цитирует первого вице-спикера Рады Руслана Стефанчука «Интерфакс-Украина».

Кроме того, считает инициатор законопроекта, это обеспечит защиту территориальной целостности и укрепление национальной безопасности республики, «поскольку на временно оккупированных территориях страны установленное время государства-агрессора — Российской Федерации».

Стрелки часов на Украине переводят дважды в год в соответствии с постановлением правительства от 13 мая 1996 года. В последнее воскресенье марта их переводят на час вперёд, а в последнее воскресенье октября — на час назад. Летнее украинское время соответствует московскому. В России перевод часов упразднили в 2011 году, зафиксировав летнее время, а в 2014 году вернулись к зимнему.

Верховная рада приняла законопроект в первом чтении 3 марта, писал NEWS.ru.