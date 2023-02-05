На Украине допустили смену главы Министерства обороны

Фото: Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

Алексей Резников

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников в скором времени может уйти в отставку, а на его место назначат нынешнего руководителя разведки Кирилла Буданова, пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в офисе президента, правительстве и среди силовиков. Отмечается, что министр останется в команде главы государства Владимира Зеленского. Предположительно, Резников станет министром юстиции. Он лично не стал отвечать журналистам на вопрос об отставке прямо. Резников сказал, что разговоров о прекращении деятельности не было, но сам он готов к любому развитию событий.

Действующий глава разведки не очень хочет уходить в Министерство обороны, сообщил информированный источник.

Кириллу очень трудно уходить из ГУР, он не хочет в МО, потому что понимает, что это огромная бюрократическая машина. Но раздумывать времени уже особо нет, — сказал инсайдер.

Журналисты пишут, что в случае указанных перестановок нынешний министр юстиции Денис Малюська отправится послом в одну из европейских стран.

1 февраля украинский президент Владимир Зеленский в своем видеообращении анонсировал новые увольнения в правительстве страны. Он отметил, что не соответствующие требованиям государства и общества чиновники после «кадрового затишья» будут отправлены в отставку.

Позже в это день правительство Украины уволило исполняющего обязанности главы таможни Вячеслава Демченко и двух его заместителей, заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия. Он не уточнил причину увольнения чиновников.