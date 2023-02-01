На Украине прошли новые увольнения чиновников На Украине уволили ио главы таможни и двух его заместителей

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правительство Украины уволило исполняющего обязанности главы таможни Вячеслава Демченко и двух его заместителей, заявил в Telegram глава фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия. Он не уточнил причину увольнения чиновников. Другой депутат Рады Алексей Гончаренко утверждает, что ио руководителя таможни станет заместитель нынешнего главы ведомства Сергей Звягинцев.

Буду информировать общественность об анонсированных весенних посадках под арест. Сегодня: <...> освобождение с должностей всего руководящего состава таможни, — написал он.

1 февраля украинский президент Владимир Зеленский в своем видеообращении анонсировал новые увольнения в правительстве страны. Он отметил, что не соответствующие требованиям государства и общества чиновники после «кадрового затишья» будут отправлены в отставку.

Ранее замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко решил покинуть свой пост и написал заявление об увольнении по собственному желанию. Он поблагодарил главу государства Владимира Зеленского за оказанное доверие. До этого свой пост оставил советник главы офиса президента Алексей Арестович.

Впоследствии стало известно, что в отставку подал заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов, который отвечал за материально-техническое обеспечение вооруженных сил республики. На сайте Минобороны Украины говорилось, что решение было принято, чтобы «не создавать угрозы для стабильного обеспечения ВСУ в результате обвинений, связанных с закупкой услуг питания».