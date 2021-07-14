На Украине бывшие ветераны МВД захотели взять штурмом Верховную раду

Несколько сотен пенсионеров МВД Украины проводят митинг у здания парламента в Киеве. Они пытаются прорваться внутрь, произошли стычки с полицией, сообщает «Страна.ua».
Протестующие недовольны своими пенсиями. Они требуют от президента страны Владимира Зеленского, чтобы он дал поручения руководителям силовых ведомств немедленно подписать соответствующие приказы.
На нас не обращают внимания. Почему я должен получать в 2-3 раза меньше того, что мне суд постановил, что закон мне дал, Конституция дала? — возмутился один из пенсионеров МВД.
Возле здания Верховной рады протестующих сдерживают Национальная гвардия и полиция. Участники прорвали оцепление, силовики применили слезоточивый газ.
Протестующие и митингующие встали в cцепку. Пенсионеры пытаются продавить кордон силовиков, но безуспешно.
10 июля Зеленский поставил задачу пересмотреть порядок начисления пенсий для ряда военнослужащих. Планируется, что минимальная пенсия составит 3854 гривны (примерно 10 444 рубля).
Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке. Он занимал свою должность с момента госпереворота в стране в 2014 году. Политолог Алексей Мартынов считает, что вскоре со своего поста уйдёт и лидер страны Владимир Зеленский.