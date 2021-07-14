На Украине бывшие ветераны МВД захотели взять штурмом Верховную раду

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Пять не входящих в ЕС стран присоединились к экономическим санкциям против Белоруссии, принятым в Брюсселе. Об этом рассказал глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель, сообщает РИА Новости.

Ограничительные меры в отношении Минска начали действовать 25 июня. Они касаются в том числе экспорта в Белоруссию технологий для мониторинга связи и товаров двойного назначения, а также торговли нефтепродуктами, калийными...