На территории Турции зарегистрировано 1154 новых случая коронавируса

https://static.news.ru/photo/5ce614be-be2b-11ea-bfcd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tunahan Turhan / INA Photo Agenc/Global Look Press

За минувшие сутки в Турции зарегистрировано 1154 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджи.

Общее число выявленных случаев достигло отметки в 204 610, следует из данных, опубликованных на странице Коджи в Twitter.

Ä°yileÅen toplam hasta sayÄ±mÄ±z 180 bine yaklaÅtÄ±. Ä°yileÅme sÃ¼recindeki hasta sayÄ±sÄ± 20 bin civarÄ±nda. YoÄun bakÄ±m hasta sayÄ±mÄ±zda, Ã¶nceki gÃ¼nlerden devam eden bir artÄ±Å var. VakalarÄ±n azalma seyri yavaÅ. BugÃ¼n iyileÅenlerin sayÄ±sÄ± yeni vakalardan 60 fazla. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/VZrDKuokmO — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 4, 2020

Кроме того, в стране за сутки скончались 20 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией, общее число жертв составило 5206 человек. В настоящее время среди выздоровевших числятся 179 492 человека.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Число выявленных случаев заражения COVID-19 на планете к 4 июля превысило 11 млн. В настоящее время известно об 11 031 905 инфицированных. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, жертвами коронавируса стали 523 777 человек, вылечились 5 816 375.

Больше всего людей инфекция поразила в США (2 788 395) и Бразилии (1 539 081). В остальных странах мира число случаев заражения не превышает 1 млн. Согласно сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, Россия по инфицированию COVID-19 находится на третьем месте. Наименьшее количество выявленных заболевших в Папуа — Новой Гвинее (11 случаев при населении около 8 млн человек). Также в первой десятке стран Индия, Великобритания, Перу, Чили, Испания, Италия, Мексика.

Российские медики за последние сутки в РФ выявили 6632 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах страны. Из них 1960 человек (29,6%) переносят недуг без клинических симптомов. Всего в стране за всё время пандемии зарегистрировали 674 515 пациентов в 85 субъектах с подтверждённым COVID-19.

Ранее NEWS.ru писал, что спад агрессивности коронавирусной инфекции произойдёт не ранее чем через год, заявил вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

По словам вирусолога, переходя от человека к человеку, вирус приспосабливается и учится не убивать своего носителя, что помогает ему распространяться дальше. Так, коронавирусу невыгодно вызывать тяжёлое заболевание, так как в этом случае человек перестаёт общаться с другими людьми и не разносит инфекцию.