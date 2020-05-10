На Санторини готовят пляжи для приёма туристов в условиях пандемии

В условиях эпидемии коронавируса французы стали меньше доверять правительству и больше врачам. Такие выводы были получены в результате опроса, проведённого службой Ifop.

Среди опрошенных правительству доверяют 33%, СМИ — 30%, социальным сетям лишь 16%. При этом вершину рейтинга доверия возглавили врачи (95%), персонал больниц (94%) и работники аптек (92%). Французы также склоны...