На Санторини готовят пляжи для приёма туристов в условиях пандемии

Греческий остров Санторини готовится к приёму туристов — на его пляжах возводят прозрачные кабинки из плексигласа, которые позволят отдыхающим изолироваться друг от друга во время пандемии коронавируса.
Однако, владелец одного из пляжных баров острова Чарли Чейн, выразил надежду, что данные сооружения не станут будущим зон отдыха.
Мы не хотим их, но если это необходимо, и если от этого зависит безопасность людей... — добавил он.
По словам вице-президента Ассоциации отелей Санторини Андреаса Патиниотиса, нужно с чего-то начать восстанавливать туризм, чтобы обеспечить поставщиков и сотрудников гостиниц работой,
Ранее NEWS.ru писал, что власти Одессы ожидают, что в текущем году город посетят около 4-5 млн туристов, несмотря на ситуацию с коронавирусом.
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