Европа

На пост главы МИД Франции переназначен Жан-Ив Ле Дриан

20:27, 06 июля 2020
Жан-Ив Ле Дриан Жан-Ив Ле Дриан Фото: Panoramic/Global Look Press

В новом французском правительстве министром иностранных дел переназначили Жан-Ив Ле Дриана. Об этом сообщил генеральный секретарь Елисейского дворца Алекси Колер.

Жан-Ив Ле Дриан назначен на пост министра иностранных дел по распоряжению президента Франции, — цитирует Колера ТАСС.

Также назначен новый глава французского МВД. Им стал экс-министр государственного действия и госфинансов Жеральд Дарманен. Он сменил на этой должности Кристофа Кастанер, руководившего ведомством с октября 2018 года.

Как писал NEWS.ru, 3 июля президент Франции Эммануэль Макрон назначил на пост премьер-министра страны Жана Кастекса вместо подавшего в отставку Эдуара Филиппа.

До этого Кастекс работал в качестве заместителя руководителя администрации президента, а также курировал процесс выхода Франции из режима самоизоляции.

Экс-премьер Франции 49-летний Эдуар Филипп 5 июля 2020 года официально стал мэром Гавра. 

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