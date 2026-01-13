Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 14:27

На популярном украинском курорте заметили туриста в пророссийской куртке

Полиция нашла туриста в куртке «Сочи-2014» на курорте в Буковеле

Полиция обнаружила в Буковеле иностранца, который носил куртку с надписью «Сочи-2014», сообщила спикер патрульной полиции Ивано-Франковской области Кристина Мрыглид. Выяснилось, что он приобрел эту вещь в местном магазине, после чего продавец снял куртки с реализации и утилизировал их.

Продавец объяснил, что у него действительно были эти куртки. Он их снял с реализации и утилизирует. Со всеми участниками провели профилактические беседы, — говорится в сообщении.

Ранее 20 декабря над Киевом был замечен квадрокоптер с российским флагом. Личность человека, запустившего беспилотник с триколором, остается неизвестной, а воздушная тревога в городе при этом не объявлялась.

Позже представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала появление дрона с российским триколором над Киевом как «празднование» Дня работника органов безопасности РФ. Она обратила внимание, что украинское руководство подтвердило факт этого инцидента.

Кроме того, военный эксперт Василий Дандыкин выразил мнение, что дрон с российским флагом, пролетевший над Киевом, мог быть запущен местными жителями, лояльными Москве. По его словам, этот полет может также символизировать недовольство граждан президентом Украины Владимиром Зеленским.

