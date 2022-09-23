На подконтрольных России территориях начались референдумы

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На избирательном участке в Мелитополе

Голосование на референдумах по вопросам вхождения в состав РФ в качестве субъектов началось в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской области и на подконтрольных России территориях Запорожской области в 08:00, сообщает ТАСС. В интересах безопасности в первые четыре дня в данных регионах голосовать будут не на избирательных участках, а на придомовых территориях и путем адресного обхода жителей.

Голосование на избирательных участках на территории ЛНР, Запорожья и Херсонской области будет проведено 27 сентября с 08:00 до 16:00. Тогда же начнется подсчет голосов. В ДНР проголосовать на избирательных участках можно будет 27 сентября с 08:00 до 20:00. Кроме того, в ряде городов России открылись участки для голосования, организованные для беженцев.

В ЦИК Херсона заявили, что рассчитывают на то, что в голосовании примут участие около 750 тысяч избирателей. В Запорожской области в списки включены 500 тысяч человек. На 1,5 млн избирателей напечатаны бюллетени в ДНР, по числу лиц, которые могут прийти на референдум. Следить за ходом голосования в Донбассе можно будет по Telegram-каналам, которые центризбиркомы ДНР и ЛНР создали в преддверии референдума.

Референдумы о вхождении в состав России продлятся вплоть до 27 сентября. В ДНР будут работать 450 избирательных участков, в ЛНР — 461 участок. Плюс для беженцев откроют участки в России. У избирателей из Запорожской области будет 394 участка, в Херсонской области — 198. В условиях военной операции ситуация в регионах сложная, но власти пообещали обеспечить безопасное волеизъявление.