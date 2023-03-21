На месте подрыва «Северного потока —2» заметили военные корабли Дании Berlingske: корабли ВМС Дании находились недалеко от места ЧП на «Северном потоке — 2»

Фото: HAUKE HASS/imago stock&people/Global Look Press

Niels Juel

В день подрыва трубопровода «Северный поток — 2» недалеко от места ЧП проплывали корабли Военно-морских сил Дании, сообщает Berlingske со ссылкой на данные Marine Traffic. Как выяснили журналисты, речь идет о трех суднах — корвете Niels Juel, патрульном корабле Rota и водолазном борте Soloven.

По информации Berlingske, водолазное судно утром в день подрыва «Северного потока — 2» находилось неподалеку от неповрежденного трубопровода. Спустя какое-то время сигнал местоположения корабля пропал.

Ранее немецкое издание Bild писало, что следователи обнаружили волосы и одежду при обысках на судне, которое могло быть задействовано в операции по подрыву газопроводов «Северный поток». Следственные органы располагают несколькими предметами одежды: в их числе термофутболка фирмы Icebreaker и черная кепка Von Lamezan. На головном уборе найдены волосы, которые сейчас исследуют в лаборатории на наличие следов ДНК.

Ранее заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в эксклюзивном интервью NEWS.ru сообщил, что российское представительство при ООН направило генсеку Антониу Гутерришу поручение сформировать комиссию по расследованию взрывов на «Северных потоках», на которое тот обязан отреагировать. Он также рассказал, при каких условиях станет известна правда о подрыве газопроводов.