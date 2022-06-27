В Польше назвали виновника энергетического кризиса внутри страны Myśl Polska: Польша навредила сама себе, пытаясь перехитрить Путина

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Польское правительство в усердных попытках перехитрить президента России Владимира Путина перехитрило само себя, спровоцировав тем самым серьезные энергетические проблемы внутри своей страны, передает издание Myśl Polska. Автор публикации Пшемыслав Пяста также сделал ироничное предположение, заявив, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, по-видимому, одержим российским президентом, так как большинство его высказываний направлено в адрес Путина.

Говоря об энергетическом кризисе, Пяста заявил, что в попытках избежать шантажа России касательно энергоресурсов польские власти самостоятельно себе его и устроили, без помощи извне.

Все прошло легче, чем можно было себе представить. <...> Мы устроили себе его сами, — иронизирует автор статьи.

Он подчеркнул, что Варшава сначала отказалась от угля как источника энергии, а затем прекратила импорт энергоресурсов из России «во имя эко-безумия Евросоюза».

Пяста вспомнил мнения экспертов, которые указывали на риск того, что Польша останется и без газа, и без угля. Автор материала иронично обнадежил, заявив, что в худшем сценарии «люди смогут собрать в лесу хворост и жечь его в печах».

Говоря о главе польского правительства, Пяста подчеркнул, что многие его высказывания направлены в адрес главы Кремля. Автор считает, что Путин занял прочную позицию в жизни польского премьера.

Если ввести фамилии слова Путин и Моравецкого в популярный поисковик, мы получим более пяти миллионов результатов за доли секунды. Интересно, что 90% из них— это высказывания главы польского правительства о российском президенте, — подытожил он.

Польша официально запретила импорта угля из России 14 апреля, такой указ подписал президент страны Анджей Дуда. Депутат от Гражданской коалиции в Польше Павел Понцилюш заявил, что правительство поспешило с введением некоторых санкций в отношении России, в том числе с тотальным эмбарго на импорт российского угля. По его словам, такие меры руководства страны могут сильно навредить населению.