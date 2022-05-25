«Мы пожадничали»: в ЕС объяснили зависимость от российского газа Еврокомиссар Вестагер назвала зависимость ЕС от российского газа следствием жадности

Газохранилище в Германии / Фото Frank Hoermann / Sven Simon/Global Look Press

Несмотря на то что сторонники стратегической автономии обвиняют Европу в наивности, еврокомиссар по вопросам конкуренции Евросоюза Маргарет Вестагер призналась, что ЕС был скорее жадным, нежели наивным. В погоне за низкими ценами страны Европы пренебрегали безопасностью поставок, считает она.

Говорить о наивности нет смысла. На самом деле мы пожадничали. Мы хотели дешёвый газ из России, дешёвую рабочую силу из Китая, дешёвые микропроцессоры из Тайваня, — заявила Вестагер.

По её словам, благодаря непростой обстановке в Европе и нефтегазовому кризису ЕС сможет усвоить урок о том, что большие траты на безопасность поставок окупятся в будущем, так как это гарантирует стабильность и душевное спокойствие. Еврокомиссар также отметила, что ситуация на Украине повлияла на все сферы деятельности ЕС, в частности ускорила цифровой и зелёный переходы.

Европейский союз полагает, что сможет полностью отказаться от российских нефти, газа и угля к 2027 году. По прогнозам Bloomberg, к концу нынешнего года европейцы могут испытать большие потрясения из-за подорожания энергоносителей. Растущие цены на топливо вызывают все больше опасений у руководства Евросоюза и у властей ЕС не много времени для решения этой задачи.