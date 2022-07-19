Money.pl: в Польше могут прекратить бойкот товаров из России Money.pl: жители Польши могут прекратить бойкот товаров из России и Белоруссии из-за инфляции

Фото: Foitlova Klara/CTK/Global Look Press

Граждане Польши продолжают массово бойкотировать российские и белорусские товары, принципиально отказываясь от их покупки после начала спецоперации на Украине, однако положение дел может измениться в любой момент, пишет портал Money.pl. Авторы статьи отмечают, что на решение жителей страны могут повлиять нынешние проблемы в экономике.

Есть растущая группа потребителей, которые могут изменить поведение и адаптировать расходы в случае ухудшения конъюнктуры и роста цен, — сообщила изданию маркетолог Иоланта Ткачик.

Также издание приводит данные опроса, согласно которым 61% потребителей в Польше стараются избегать как продукции из России, так из тех стран, которые продолжают там свою деятельность. Большая часть — представители старшего поколения. Однако с ними солидарны только 57% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет.

Тем временем в Китае заявили, что Евросоюз осознал неэффективность антироссийских санкций, в связи с чем вероятность введения новых ограничений становится все меньше. По мнению журналистов газеты Global Times, коллективный Запад все острее ощущает обратный эффект от своих же рестрикций. Однако, как отмечают авторы статьи, ЕС по прежнему предпринимает попытки надавить на Россию, но не по своей воле, а «по указке США».