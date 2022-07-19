В Китае усомнились, что ЕС способен ввести новые санкции против России Global Times: вероятность введения новых санкций ЕС против России падает из-за их неэффективности

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa Global Look Press

Евросоюз осознал неэффективность антироссийских санкций, в связи с чем вероятность введения новых ограничений становится все меньше, пишет китайская газета Global Times. По мнению журналистов, коллективный Запад все острее ощущает обратный эффект от своих же рестрикций. Однако, как отмечают авторы статьи, ЕС по прежнему предпринимает попытки надавить на Россию, но не по своей воле, а «по указке США».

ЕС осознал, что потерпел поражение, пытаясь сокрушить Россию «максимальными» санкциями. Таким образом, дополнительные рестрикции могут оказаться лишь еще менее эффективными, — говорится в статье.

Обозреватели полагают, что европейское руководство теряет уверенность в Вашингтоне, поскольку в случае победы Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США Белый дом «не будет особенно дорожить Евросоюзом».

Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Евросоюз больше всех страдает от санкций в отношении России. По его словам, Вашингтон таким образом готовит европейский рынок для сбыта продукции своего военно-промышленного комплекса и сжиженного газа.

Портал Index со ссылкой на министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто тогда же сообщил, что главы МИД стран — членов ЕС согласовали седьмой пакет антироссийских ограничительных мер. В санкционный список включены 48 физических лиц и девять организаций, в том числе Сбербанк, вице-премьер РФ, а также региональные политики.