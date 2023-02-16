Новый премьер Молдавии вступил в должность с «позором» Оппозиционный блок Молдавии обратится в суд из-за нарушения процедуры назначения кабмина

Фото: Родион Прока/РИА Новости

Назначение нового правительства Молдавии проходило под крики «позор» со стороны депутатов оппозиционного блока коммунистов и социалистов, передает РИА Новости. Как отметил вице-спикер и исполнительный секретарь Соцпартии Влад Батрынча, их возмутило, что правящая партия «Действие и солидарность» ограничила право на выступление во время голосования. Ввиду этого представители блока заблокировали трибуну. Блок намерен подать иск в Конституционный суд из-за этих нарушений.

Блок коммунистов и социалистов обратится в Конституционный суд из-за имитации консультаций и нарушения процедуры назначения правительства, — сказал Батрынча.

Ранее стало известно, что парламент Молдавии утвердил программу и состав правительства Дорина Речана, которого выдвинула на этот пост президент Майя Санду после неожиданной отставки Натальи Гаврилицы. 62 депутата проголосовали за кандидатуру Речана. Лидеры оппозиционного Блока коммунистов и социалистов и партии «Шор» в голосовании не участвовали.

До этого Санду заявила, что в стране готовились попытки изменения конституционного строя, предполагавшие участие диверсантов с военной подготовкой, которые намерены были атаковать некоторые государственные здания. Санду обвинила в попытке диверсий ряд оппозиционных сил, включая партию «Шор», и призвала парламент как можно скорее принять законопроекты, которые позволят прокуратуре и Службе информации и безопасности бороться с соответствующими рисками.