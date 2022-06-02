Молдавия впустит на свою территорию иностранных военных Власти Молдавии готовят законопроект, позволяющий находиться в стране иностранным военным

Фото: U.S. Department of Defense/Global Look Press

Власти Молдавии разрабатывают законопроект, который разрешит ввести на территорию страны иностранных военных со своим оружием, сообщает «Sputnik Молдова». При этом депутат оппозиционной партии «Шор» Вадим Фотеску призвал исключить этот вопрос из повестки заседания парламента, поскольку он противоречит нейтральному статусу республики. Однако большинство депутатов проголосовали за принятие документа.

Мы предлагаем исключить из повестки проекты, которые полностью противоречат нейтралитету Молдавии и позволяют ввести на территорию страны вооруженный контингент иностранных специалистов со своим оружием, — заявил Фотеску.

Инициативу Фотеску поддержали только 29 оппозиционных парламентариев, правящее большинство выступило против.

В частности, в закон о госгранице внесут пункт, позволяющий охранять рубежи Молдавии представителям иностранных и международных военных ведомств.

Тем временем тысячи граждан требуют отставки главы правительства Натальи Гаврилицы. Инициатором протеста стали члены Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) после того, как лидера политического объединения, экс-президента страны Игоря Додона арестовали.