Молдавия не захотела видеть делегацию России на сессии ФАО Посол Васнецов: МИД Молдавии не захотел видеть делегацию России на сессии ФАО

Фото: Родион Прока/Sputnik/РИА Новости

Олег Васнецов

Посол Москвы в Кишиневе Олег Васнецов сообщил, что в МИД Молдавии ему заявили о нежелании видеть российскую делегацию на сессии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), которая пройдет в молдавской столице в мае этого года, передает «Sputnik Молдова». По его словам, такая ситуация демонстрирует недружественный настрой руководства Молдавии по отношению к России.

На этой сессии не хотят видеть делегацию Российской Федерации, нам предложили, чтобы российская делегация при желании выступила онлайн, — сказал дипломат.

Ранее власти Молдавии заявили о намерении выслать из страны сотрудника российского посольства в связи с проведением выборов президента России в Приднестровье. Также из-за этого послу Васнецову был выражен протест.

В марте президент России Владимир Путин провел встречу с главой Гагаузии Евгенией Гуцул. Она позднее рассказала, что вернется после визита в Россию, несмотря на попытки запугивания со стороны Кишинева. По ее словам, поездка в Россию выдалась насыщенной и продуктивной.

Политолог Александр Перенджиев ранее выразил мнение, что Россия и Турция могут объединиться для защиты Гагаузии в случае давления со стороны Кишинева. По его словам, власти Молдавии пошли на непродуманный шаг, оказывая давление на главу Гагаузии. При этом, отметил эксперт, Молдавия опасается превращения Гагаузии во «второе Приднестровье».