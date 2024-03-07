Политолог объяснил, как Россия может помешать аресту Гуцул в Молдавии Политолог Перенджиев: РФ и Турция могут защитить Гагаузию от давления Кишинева

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Евгения Гуцул

Россия и Турция могут объединиться для защиты Гагаузии в случае давления со стороны Кишинева, заявил NEWS.ru политолог Александр Перенджиев. По его мнению, власти Молдавии боятся, что автономия захочет выйти из состава страны, и этим объясняются нападки на главу региона Евгению Гуцул, которой пригрозили уголовным делом на родине после ее поездки в Россию, где она провела встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Молдавия боится, что Гагаузия станет вторым Приднестровьем, и пытается всячески надавить и задавить ее. Нападки в сторону главы Гагаузии Гуцул это подтверждают. Это был совершенно непродуманный ход [президента Молдавии Майи] Санду, который наверняка продиктован США и Евросоюзом. Россия, как и Турция, которая является одним из самых мощных государств тюркских народов, не отвернутся от проблем гагаузского народа. Если две страны объединятся, это станет серьезным ответом, и в каком-то смысле угрозой, действиям Молдавии, — заявил Перенджиев.

Политолог не исключил, что может встать вопрос о признании независимости Гагаузии.

Политика подавления работает против самого Кишинева, и рано или поздно вопрос о защите прав и интересов гагаузского народа все равно встанет на первую полосу, — заключил эксперт.

Ранее глава Гагаузии заявила, что после поездки в Россию намерена вернуться в Молдавию, несмотря на попытки запугивания со стороны Кишинева. Политик заявила, что ее угрожают арестовать прямо в аэропорту.