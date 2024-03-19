Молдавия вышлет сотрудника посольства РФ из-за выборов президента

Фото: Родион Прока/Sputnik/РИА Новости

Молдавия вышлет из страны сотрудника российского посольства в связи с проведением выборов президента России в Приднестровье, сообщили в МИД республики. Также в связи с этим российскому послу Олегу Васнецову выражен протест, говорится в сообщении.

Посол Российской Федерации был официально уведомлен о том, что один из сотрудников посольства был объявлен персоной нон грата на территории Республики Молдова и должен покинуть страну, — сообщили в МИД Молдавии.

По данным РИА Новости, кишиневские власти разрешили открыть на территории Молдавии только один избирательный участок. При этом в Приднестровье было открыто шесть участков. Президент Майя Санду после этого заявила о готовящихся ответных мерах в отношении Москвы.

Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что голосование на зарубежных участках для российских граждан происходило с беспрецедентными нарушениями. По ее словам, происходило ограничение избирательных прав граждан России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пояснила, что организаторы голосования за рубежом столкнулись с препятствиями со стороны некоторых стран, в частности Прибалтики. Она отметила, что западные оппоненты Москвы приложили немало усилий, чтобы сорвать избирательный процесс.