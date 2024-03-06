Путин встретился с главой Гагаузии Песков сообщил о встрече Путина с главой Гагаузии Гуцул на полях ВФМ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин встретился с главой Гагаузии Евгенией Гуцул на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе, заявил РИА Новости пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он утвердительно ответил на соответствующий вопрос журналиста.

Да. На полях форума, — сказал он.

Ранее Гуцул отметила, что сейчас нет предпосылок для начала процесса выхода автономии из состава Молдавии, он может начаться только в случае утраты независимости страны. Она также подчеркнула, что все разногласия с Кишиневом носят искусственный характер и находятся «в политической плоскости». По словам Гуцул, противоречия с Кишиневом будут разрешены, когда во власть придут новые и ответственные политики, обладающие государственным мышлением, которые урегулируют разногласия дипломатическим путем.

До этого председатель Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с Гуцул уточнила, что Россия готова помогать Гагаузии, никто не может помешать сближению сторон. Также на переговорах были достигнуты договоренности о расширении и укреплении двусторонних отношений. До этого Матвиенко констатировала, что Кишинев проводит антироссийский курс, который вредит национальным интересам республики — такой политический вектор навязан Западом, а руководство страны является его проводником.