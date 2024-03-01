Россия готова помочь Гагаузии Гагаузия и Россия договорились о расширении сотрудничества

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко и глава входящего в состав Молдавии автономного образования Гагаузия Евгения Гуцул в ходе переговоров договорились о расширении и укреплении двусторонних отношений, сообщает пресс-служба Совета Федерации. Матвиенко подчеркнула, что никто не может помешать сближению сторон, а некоторые российские регионы уже подписали соглашения с Гагаузией.

Десять субъектов Федерации подписали соглашение с Гагаузией. Это способствует не только наращиванию взаимного торгового обмена, но и укреплению гуманитарных связей, а также всего спектра двусторонних отношений, — отметила Матвиенко.

В ходе беседы основной упор сделан на вопросы торгово-экономического взаимодействия российских регионов с Гагаузией. По словам председателя Совфеда, Гагаузия применяет прагматичный подход, и Россия готова оказывать всяческое содействие. Также она отметила, что власти Молдовы следуют антироссийскому курсу, который вредит интересам страны.

Кроме того, начавшийся процесс разрыва отношений со странами СНГ, наносит серьезный ущерб национальной экономике, — добавила она.

Ранее Валентина Матвиенко заявила, что нынешнее правительство Молдовы стало проводником навязанного им западного курса. По ее словам, такая риторика идет в разрез с интересами населения страны.