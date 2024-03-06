В Гагаузии назвали условие выхода автономии из состава Молдавии Гуцул: сейчас нет предпосылок для выхода Гагаузии из состава Молдавии

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Глава Гагаузии Евгения Гуцул в интервью РИА Новости заявила, что сейчас нет предпосылок для начала процесса выхода автономии из состава Молдавии, он может начаться только в случае утраты независимости страны. Она также подчеркнула, что все разногласия с Кишиневом носят искусственный характер и находятся «в политической плоскости».

Закон Республики Молдова «Об особом правовом статусе АТО Гагаузия (Гагауз Ери)» предусматривает, что это может произойти только в случае, если наша страна утратит свою независимость. На сегодняшний день нет каких-либо предпосылок, чтобы говорить об этом вопросе по существу, — пояснила глава Гагаузии.

По словам Гуцул, противоречия с Кишиневом будут разрешены, когда во власть придут новые и ответственные политики, обладающие государственным мышлением. После этого, считает она, разногласия будут урегулированы дипломатическим путем, поскольку они вызваны искусственно.

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с Гуцул заявила, что Россия готова помогать Гагаузии, никто не может помешать сближению сторон. Также на переговорах были достигнуты договоренности о расширении и укреплении двусторонних отношений.

До этого Матвиенко констатировала, что Кишинев проводит антироссийский курс, который вредит национальным интересам республики. По ее словам, такой политический вектор навязан Западом, а руководство страны является его проводником.