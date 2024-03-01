Матвиенко заявила, что Кишинев проводит русофобскую политику

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валентина Матвиенко

Русофобский и антироссийский курс, проводимый молдавскими властями, не соответствует национальным интересам республики, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с главой Гагаузской автономии Молдавии Евгенией Гуцул. По ее словам, которые приводит пресс-служба Совфеда, такой курс навязан Западом, а руководство страны является его проводником.

Нынешние власти [Молдавии] являются проводниками навязанного такого западного курса политического, который, еще раз хочу сказать, точно не отвечает национальным интересам граждан Молдавии, — сказала Матвиенко.

Также председатель Совета Федерации обратила внимание на процесс разрыва отношений Молдавии со странами СНГ. Это наносит серьезный ущерб ее национальной экономике, подчеркнула она. Матвиенко выразила надежду, что «здравый смысл возобладает».

Ранее депутаты Приднестровья обратились к Совету Федерации и Государственной думе России за помощью в условиях усиления давления Молдавии. В пятницу, 1 марта, президент Молдавии Майя Санду заявила, что все публикации в СМИ страны о присоединении Приднестровья к России распространяются с подачи Москвы. Кремль, по ее словам, делает это, чтобы запугать молдаван в преддверии выборов.