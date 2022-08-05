МО России: в Запорожской области уничтожены до 150 украинских военных

Фото: Министерство Обороны РФ

ВС России нанесли удары высокоточным оружием по позициям ВСУ в Запорожской области, в результате которых уничтожены до 150 украинских военных, свыше десяти единиц различного вооружения, а также боеприпасы, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он уточнил, что удар был нанесен по пунктам временной дислокации двух гаубичных артиллерийских дивизионов 44-й артбригады ВСУ и складам ракетно-артиллерийского вооружения у населенного пункта Новоивановка.

Уничтожено до 150-ти военнослужащих, две американские гаубицы М777 и до полутора тысяч боеприпасов к ним, шесть гаубиц «Мста-Б», восемь артиллерийских орудий различной модификации, — говорится в сообщении.

Конашенков добавил, что российские военные также уничтожили порядка 350 снарядов для реактивных систем залпового огня «Град» и семь беспилотных летательных аппаратов.

Накануне представитель ведомства сообщил, что после удара по пункту дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады под Константиновкой (ДНР) были ликвидированы 400 военнослужащих ВСУ и уничтожено 20 единиц военной техники. Отмечается, что в результате ударов ВКС три бригады ВСУ утратили боеспособность.