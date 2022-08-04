Минобороны: в результете ударов ВКС ликвидированы 500 военнослужащих ВСУ

Фото: MOD Russia/Global Look Press

После удара по пункту дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады под Константиновкой (ДНР) ликвидированы 400 военнослужащих ВСУ и уничтожено 20 единиц военной техники, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Он добавил, что ВС РФ поразили два пункта управления.

В районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики поражен временный пункт дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады. Ликвидировано до 400 военнослужащих ВСУ и 20 единиц военной техники, — говорится в сводке.

Также Конашенков сообщил о серьезных потерях украинской cтороны под Харьковом как в личном составе, так и в бронетехнике. Как утверждает представитель российского военного ведомства, поcле удара ВКС России по позициям 92-й механизированной бригады ВСУ потеряли до 130 своих военнослужащих и не досчитались 13 единиц бронетехники.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что командиры подразделений 132-го разведбатальона ВСУ в Харьковской области отказались выполнять приказы командования из-за высоких потерь. По его словам, военные переправились через реку Северский Донец и отправились в пункт временной дислокации.