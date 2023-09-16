МККК ищет пропавших на Украине россиян Глава делегации МККК Мишель сообщил, что на Украине ищут 13 тысяч человек

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Глава делегации МККК в Москве Борис Мишель

Международный комитет Красного Креста (МККК) ищет на территории Украины россиян и граждан других стран, заявил в интервью РИА Новости глава делегации организации в Москве Борис Мишель. По его словам, на сегодняшний день в организацию совокупно поступило 13 тысяч запросов о поиске.

Мы получаем множество списков от разных представителей властей, включая госпожу Москалькову (уполномоченный по правам человека в РФ. — NEWS.ru). Мы получаем от нее корреспонденцию на регулярной основе, это правда. Она передала нам ряд имен. Мы проводим необходимую работу и взаимодействуем с семьями, насколько это возможно, — сказал Мишель.

Он напомнил о постоянно работающих горячих линиях. Благодаря им организация получает запросы на поиск пропавшего без вести человека от его близких и семьи. Информация поступает от национальных бюро на Украине и в России и централизованно собирается в Женеве.

Мишель отметил, что Красный Крест находится в контакте с офисом уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. По его словам, она направляла запросы об украинских детях, ожидающих воссоединения с родителями и близкими.

В ноябре прошлого года Бюро Центрального агентства по розыску МККК по вопросам, связанным с вооруженным конфликтом на территории Украины, зафиксировало более 40 тысяч обращений и пять тысяч заявок по поиску людей.