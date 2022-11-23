Красный Крест раскрыл данные о пропавших во время конфликта на Украине Представитель Красного Креста: за время конфликта на Украине поступило 40 тысяч сообщений о пропавших

Фото: Vyacheslav Madiyevskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бюро Центрального агентства по розыску Международного комитета Красного Креста (МККК) по вопросам, связанным с вооруженным конфликтом на территории Украины, зафиксировало более 40 тысяч обращений и пять тысяч заявок по поиску людей, сообщила РБК руководитель российской секции бюро Анастасия Кушлейко. Она уточнила, что цифра 40 тысяч не означает число людей, которых необходимо разыскать, поскольку с судьбой одного и того же человека может быть связано несколько обращений.

С февраля мы зарегистрировали около пяти тысяч заявок на поиск людей. <...> На сегодняшний момент у нас более 40 тысяч контактов в совокупности в нашем бюро в Женеве и в наших кол-центрах в отделениях в Москве и Киеве. Только по электронной почте было около 10 тысяч обращений, — сказала Кушлейко.

Она уточнила, что в базе бюро по украинскому конфликту фигурирует около 15 тысяч человек, судьбу которых бюро отслеживает и передает информацию о них в Национальные справочные бюро по России и Украине. Аналогичным образом обрабатываются запросы на розыск пропавших людей.

В свою очередь советник по прессе бюро Центрального агентства по розыску МККК Алина Мурзаева отметила, что организация до сих пор не имеет доступа к тысячам военнопленных по обе стороны украинского конфликта и призывает стороны предоставить его.

Ранее в Международном комитете Красного Креста осудили фото из Херсона, на которых предположительно запечатлены сторонники России, привязанные к столбам, и заявили о недопустимости обращения с людьми, унижающего человеческое достоинство. В организации заверили, что все формы жестокого, бесчеловечного, унижающего достоинство обращения запрещены как международным гуманитарным правом, так и международным правом в области прав человека, и рассматриваются со всей серьезностью.