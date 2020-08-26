Митинг против карантина в Берлине запретили из-за карантина

https://static.news.ru/photo/0836cf2a-e794-11ea-931a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE/Global Look Press

Сенатор Берлина по внутренним делам Андреас Гайзель рассказал, что власти города отменили демонстрацию ограничений, введённых из-за коронавируса. Он объяснил это решение желанием защитить людей от коронавируса.

Он отметил, что пандемия COVID-19 продолжается, а количество заражённых растёт, передаёт ТАСС.

Данное решение не направлено против свободы собраний, это делается ради защиты от инфекционной угрозы, — подчеркнул он.

Последняя крупная демонстрация против карантина проходила в Берлине 1 августа, в ней принимали участие 20 тысяч человек. Большинство активистов не соблюдали эпидемиологические рекомендации и не дележи социальную дистанцию. Гайзель говорил, что они делали это осознанно.

В Германии за последние стуки врачи выявили 1576 случаев заражения COVID-19, аналогичные темпы роста числа заболевших фиксировались в мае. Всего COVID-19 диагностировали у 236 429 пациентов.

Ранее NEWS.ru писал, что учёные из МГУ придумали способ спасти людей от повторного заражения коронавирусом. Для этого нужна поливалентная вакцина, которая будет содержать целый набор антигенов. Сейчас специалисты университета заняты разработкой такого препарата.