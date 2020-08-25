Российские учёные придумали вакцину от повторного заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/3059bbca-e730-11ea-bb7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Учёные из МГУ придумали способ спасти людей от повторного заражения коронавирусом. Для этого нужна поливалентная вакцина, которая будет содержать целый набор антигенов.

Сейчас специалисты университета заняты разработкой препарата. Они уверяют, что их предложение принципиально отличается от всего, что на данный момент производят и предлагают, пишут «Известия».

О разработке рассказала завкафедрой вирусологии биофака МГУ Ольга Карпова. По её словам, привитый такой вакциной человек будет защищён от целого ряда патогенов, а не только от коронавируса. Препарат будет содержать уникальный антиген, который соотносится со множеством SARS-подобных вирусов. Причём даже с теми, которыми пока не переболел человек.

То есть мы работаем на будущее. Можно сказать, делаем оружие до войны, — говорит вирусолог.

В МГУ уже протестировали восемь прототипов вакцины, три из них оказались удачными. Иммуногенность препарата была проверена на мышах, выяснилось, что он вызывает высокие титры антител. Учёные уверены, что после завершения всех тестов эта вакцина сможет решить проблему повторных заражений.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вакцина от COVID-19, разработанная НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, получила регистрационное удостоверение на выпуск в форме лиофилизата — порошка для приготовления раствора для внутримышечных инъекций.