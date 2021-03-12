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Минздрав Словакии временно возглавил министр финансов

18:30, 12 марта 2021 53
Эдуард Хегер Эдуард Хегер Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Министр финансов Словакии Эдуард Хегер временно возглавил Министерство здравоохранения страны после того, как президент Зузана Чапутова приняла отставку Марека Крайчи.

Экс-глава ведомства пояснил, что решение об уходе со своего поста принял, чтобы не усугублять правительственный кризис.

Две младшие партии по правящей коалиции условием сохранения в составе правительства назвали мою отставку. Поэтому я не хочу чинить каких-либо препятствий, и я покидаю пост, — цитирует его «Интерфакс».

Перестановок в кабмине потребовали партии «Свобода и справедливость» и «За людей» после того, как было принято решение о закупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Премьер-министр Словакии Игор Матович назвал действия партий аморальными.

Ранее NEWS.ru писал, что противники вакцинации жителей Словакии «Спутником V» опубликовали в Facebook номер телефона Матовича, сопроводив его оскорбительными комментариями. Сообщение содержало отрицательную оценку действий премьера по обеспечению Словакии российской вакциной. Некоторое время спустя оно было удалено администрацией соцсети.

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