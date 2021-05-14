Минюст Чехии уличил Земана во лжи про версии взрывов во Врбетице

https://static.news.ru/photo/7f801b84-b68a-11eb-8ebb-96000091f725_660.jpg Фото: Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic/facebook.com

Глава Минюста Чехии Мария Бенешова опровергла слова президента республики Милоша Земана о том, что существует три версии инцидента во Врбетице. Об этом сообщает ТАСС.

Не располагаю информацией, что полиция работает с иной версией расследования, как только причастность [к взрывам] агентов российской военной разведки ГРУ, — сказала политик.

Земан, кроме версии премьера Бабиша, озвучил ранее предположение, что взрыв был попыткой замаскировать недостачу боеприпасов. Также он отметил, что это могло быть следствием неосторожного обращения с оружием.

Чешские власти ранее озвучили обвинение в адрес россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которые по их мнению, несут ответственность за взрывы на территории складского комплекса во Врбетице. Ранее их имена фигурировали в истории с отравлением в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что попытки России разделить Европу тщетны. ЕС полностью поддерживает Чехию. Он отметил, что список недружественных иностранных государств, который был представлен Москвой, нацелен на подрыв дипломатических отношений и является «ещё одним эскалационным шагом».