МО РФ: около 200 украинских военных и наемников уничтожены под Харьковом Минобороны: ВС РФ уничтожили около 200 украинских военных и наемников под Харьковом

Фото: Кирилл Нортон/РИА Новости

Российские военные нанесли удар высокоточными ракетами по пунктам дислокации украинского военизированного формирования «Кракен» в Харькове, сообщили в Минобороны РФ. В Telegram-канале военного ведомства уточнили, что по результатам обстрела ВС России поразили около 200 украинских солдат, включая 50 иностранных наемников и 19 единиц бронетехники.

В результате высокоточных ударов по пунктам временной дислокации 40-й артиллерийской бригады и националистического формирования «Кракен» в городе Харьков уничтожено до 200 националистов, в том числе около 50 иностранных наемников и 19 единиц вооружения и военной техники, — сказано в сообщении министерства.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что в ходе последних операций ВС РФ на востоке Украины ВСУ потеряли около одной тысячи человек. Украинская сторона понесла такие потери после российских ударов в районе населенного пункта Березнеговатое Николаевской области, а также Константиновка и Краматорск Донецкой области. Кроме того, было ликвидировано до 100 единиц техники.

До этого сообщалось, что 13 июля летчики ВКС России сбили два украинских военных самолета в небе над Донецкой Народной Республикой. Речь идет о Су-24 и МиГ-29 ВСУ. Кроме того, российские средства ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР и Херсонской области. В районе города Новая Каховка перехвачены две баллистические ракеты «Точка-У» и шесть снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».