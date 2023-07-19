Минобороны Великобритании обновит ядерный арсенал

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Великобритания планирует заменить все устаревшие ядерные боеголовки в рамках программы по модернизации вооружений, сообщается в докладе министерства обороны страны. Согласно тексту документа, ведомство также намерено продолжить замену устаревших атомных подводных лодок на подлодки типа Dreadnought.

Чтобы гарантировать, что мы поддерживаем эффективное сдерживание на протяжении введения в эксплуатацию (подлодок) типа Dreadnought, мы также заменим наши существующие ядерные боеголовки, — сообщается в докладе.

Подчеркивается, что все ядерные боеголовки, которыми планируется заменить устаревшее вооружение, проектируются и производятся на территории Великобритании. Это же касается и подводных лодок.

Постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон ранее обвинил США в размещении ядерного оружия на территории Южной Кореи. Дипломат назвал подобные действия провокационной шпионской деятельностью. Спустя несколько дней Северная Корея запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря в ответ на усиление сотрудничества между Сеулом и Вашингтоном в вопросах сдерживания Пхеньяна.