https://static.news.ru/photo/b9c4f3b0-532f-11ea-b19e-fa163e074e61_660.jpg Андрей Загороднюк Фото: andriy.zagorodnyuk.mod/facebook.com

Ситуация в зоне конфликта в Донецкой и Луганской областях сейчас спокойная и находится под контролем. Обострение не привело к смене позиций украинских военных. Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

Украинские военнослужащие временно ушли из опорного пункта в месте обострения, в целом наши позиции остались неизменные, — заверил глава минобороны Украины.

По словам Загороднюка, которые приводит ТАСС, на линии соприкосновения, где произошла стычка сейчас ситуация под полным контролем и поводов паниковать нет.

18 февраля украинские власти сообщили, что на линии разграничения в Донбассе правительственные войска атаковали бойцы из ДНР и ЛНР. В ответ ВСУ открыли по ним огонь из миномётов. По данным Киева жертвой эскалации конфликта стал по меньшей мере один солдат.

Однако представители самопровозглашённых республик утверждают, что всё было наоборот. По их версии сначала украинская диверсионная группа попыталась пересечь линию разграничения. Когда им это не удалось, правительственные войска начали стрелять из миномётных орудий.

Как писал NEWS.ru, ранее постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс призвала Россию прекратить отправление «неожиданных гуманитарных конвоев» в самопровозглашённые республики Донбасса.