Постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс призвала Россию прекратить отправление «неожиданных гуманитарных конвоев» в самопровозглашённые республики Донбасса.
Об этом
Постпред заявила, что РФ стоит содействовать доставке международной помощи гуманитарной помощи Донбассу, так как её механизмы предусмотрены Минскими договорённостями. В заключение Пирс отметила, что Лондон выступает за соблюдение этих соглашений и полное завершение конфликта в Донбассе.
Ранее NEWS.ru писал о том, что НАТО заявило о беспокойстве из-за эскалации конфликта в Донбассе. По мнению представителей Альянса, нынешняя ситуация может привести к подрыву Минских соглашений по Украине.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен