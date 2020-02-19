https://static.news.ru/photo/6c347ec0-5313-11ea-bb14-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Sharomov/Global Look Press

Постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс призвала Россию прекратить отправление «неожиданных гуманитарных конвоев» в самопровозглашённые республики Донбасса.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина». По его данным, с такой просьбой к российской стороне Пирс обратилась на заседании Совета безопасности ООН по Украине.

Постпред заявила, что РФ стоит содействовать доставке международной помощи гуманитарной помощи Донбассу, так как её механизмы предусмотрены Минскими договорённостями. В заключение Пирс отметила, что Лондон выступает за соблюдение этих соглашений и полное завершение конфликта в Донбассе.

Ранее NEWS.ru писал о том, что НАТО заявило о беспокойстве из-за эскалации конфликта в Донбассе. По мнению представителей Альянса, нынешняя ситуация может привести к подрыву Минских соглашений по Украине.