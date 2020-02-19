Заседание Совбеза ООН, посвящённое украинскому кризису и состоявшееся на фоне очередного обострения ситуации в Донбассе, вновь поставило под вопрос назначенную на апрель встречу в «нормандском формате». Москва в очередной раз обвинила Киев в нежелании соблюдать Минские соглашения, и это — весьма тревожный сигнал, учитывая тот факт, что лишь в этом году подобные заявления от России уже звучали по меньшей мере дважды.

Шаткое перемирие на востоке Украины постоянно нарушается провокациями как со стороны правительственных войск, так и бойцами самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Однако события 18 февраля обозначили новый виток конфликта. Позиции Киева и ДНР и ЛНР относительно произошедшего предсказуемо разошлись.

Украинские власти сообщили, что на линии разграничения в Донбассе правительственные войска были атакованы представителями самопровозглашённых республик. В ответ на это было принято решение открыть огонь по противнику из миномётов. В результате столкновений погиб по меньшей мере один военнослужащий.

В пятую годовщину Дебальцевской трагедии боевики и оккупанты устроили циничную провокацию, — написал по этому поводу президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский president.gov.ua

В ДНР и ЛНР говорят о том, что сперва украинская диверсионная группа намеревалась пересечь линию разграничения. Однако сделать это не удалось, и правительственные войска начали миномётный обстрел. Дальнейшей эскалации удалось избежать, но сам инцидент, разумеется, бросил тень на последовавшее за ним заседание Совета безопасности ООН. Василий Небензя, постоянный представитель России при организации, заявил, что значительная часть руководства Украины настроена на саботаж Минских соглашений.

Украинские силовики не оставляют попыток занять позиции ополченцев в так называемых серых зонах, где никаких военных быть вообще не должно, — подчеркнул он.

По словам Небензи, действия Киева демонстрируют желание подменить Комплекс мер, предусмотренный договорённостями, другими форматами. Однако дальнейший прогресс в переговорах может быть возможен лишь при следовании условиям Минских соглашений.

Реализация этого подхода всеми участниками, в первую очередь Украиной, и станет для нас решающим фактором для оценки целесообразности или нецелесообразности новой встречи в нормандском формате, — отметил постпред.

Заявление Небензи показательно в контексте того, что с начала этого года представители России уже неоднократно критиковали подход Киева к минскому процессу. И намекали на отмену анонсированных на апрель переговоров «нормандской четвёрки» (Германия, Россия, Украина, Франция) на высшем уровне. Об этом, в частности, говорил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, а вслед за ним — заместитель главы МИД России Андрей Руденко. Недавний телефонный звонок Зеленского Владимиру Путину давал основания надеяться, что встреча всё же не будет сорвана. События последних дней, однако, вполне способны поставить крест на переговорах в ближайшей перспективе.

Василий Небензя MFA Russia/Global Look Press

Обострение в Донбассе вкупе с риторикой Москвы может возыметь и другой негативный эффект. Придя к власти с намерениями (во всяком случае, декларированными) установить мир на востоке Украины, Зеленский, очевидно, понимал: действовать по бескомпромиссной схеме экс-президента Петра Порошенко — контрпродуктивно. Проявив сдержанную договороспособность, новый украинский лидер, в отличие от своего предшественника, смог добиться пилотного разведения войск в Донбассе, частичного обмена удерживаемыми лицами и декабрьской встречи «четвёрки». Сейчас же, на фоне активизации боевых действий и ужесточения российских заявлений, нельзя исключать возвращения Зеленского к порошенковской тактике, ведь, если прогресса нет, то и проявлять мирные инициативы не имеет смысла. На это его может сподвигнуть и активизация националистических сил, которые постоянно вменяют президенту в вину излишнюю мягкость в отношениях с Москвой и используют любой повод для критики в его адрес.