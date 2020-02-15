Президенты России и Украины провели первую в 2020 году телефонную беседу, обсудив, разумеется, урегулирование в Донбассе. Разговор прошёл на фоне участившихся с российской стороны заявлений о том, что Киев не выполняет условия Минских соглашений. Тем не менее, сам факт звонка Зеленского Путину — положительный сигнал, дающий надежду на то, что намеченная на апрель встреча в нормандском формате всё же состоится.

Как сообщает сайт президента России, беседа между лидерами двух государств состоялась по инициативе властей Украины.

В связи с известными высказываниями представителей украинского руководства Владимир Путин прямо поставил вопрос — намерен ли Киев реально выполнять минские договорённости, — отмечается в сообщении.

В последние недели с российской стороны уже неоднократно были озвучены упрёки в адрес властей Украины — относительно невыполнения последними Минских соглашений. Об этом, в частности, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. Позднее об этом сообщил и заместитель главы МИД России Андрей Руденко, отметивший, что подобная ситуация ставит под вопрос проведение анонсированной на апрель встречи «нормандской четвёрки» (Германия, Россия, Украина и Франция) на высшем уровне.

Некоторые украинские СМИ уже заметили разницу в том, как Москва и Киев сообщили о беседе Путина и Зеленского — первой в этом году. Согласно заявлению Офиса президента Украины, главы государств обсудили , помимо обмена удерживаемыми лицами, и подготовку к следующим переговорам в нормандском формате. В сообщении Кремля акценты расставлены иначе: о перспективе будущей встречи российская сторона не упоминает.

Владимир Зеленский president.gov.ua

Тем не менее, как подчеркнул в разговоре с NEWS.ru киевский политолог Алексей Якубин, сам по себе звонок Зеленского — свидетельство того, что украинский президент по-прежнему настроен на диалог с Россией и считает его наиболее действенным механизмом по урегулированию ситуации в Донбассе.

Достаточно вспомнить, что первый подобный разговор двух лидеров в итоге дал возможность совершить обмен удерживаемыми лицами и затем — провести встречу в нормандском формате на высшем уровне. Разговор между Зеленским и Путиным важен и потому, что он прошёл на фоне смены главы Офиса президента в Киеве. Его теперь возглавил Андрей Ермак, который долгое время считался своеобразным «теневым» министром иностранных дел, поскольку именно он, по сути, занимался переговорами с Россией. Я допускаю, что звонок Путину был инициирован именно Ермаком. Алексей Якубин украинский политолог (Киев) украинский политолог (Киев)

Эксперт отмечает, что у Москвы есть вполне конкретные пожелания к Киеву, а именно — амнистия в отношении лиц, участвовавших в конфликте в Донбассе, а также предоставление особых прав властям в регионе. Пока что последний вопрос регулируется временным законом «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», но российское руководство неоднократно давало понять, что подобных мер мало.

Alexander Rekun/Global Look Press

Очевидно, Зеленский своим звонком хотел дать Путину некие гарантии того, что «домашнее задание» будет выполнено. Скорее всего, обсуждались выборы в Донбассе, в частности, неоднократно озвученная Киевом идея провести их одновременно с голосованием по всей Украине в октябре 2020 года, — отмечает в этой связи Якубин.

Украинская сторона настаивает на необходимости установления контроля на границе до проведения выборов. В Кремле же считают, что голосование должно быть проведено как можно раньше. Ситуацию осложняет то, что Россия формально не является стороной донбасского конфликта, выступая в минском процессе лишь в качестве гаранта выполнения достигнутых договорённостей. Тем не менее, именно от позиции Москвы в наибольшей степени зависит проведение новой встречи «нормандской четвёрки». Предыдущие переговоры лидеров — и первые для Зеленского — состоялись в декабре прошлого года. Но, с учётом того, что до этого саммит на высшем уровне не проводился несколько лет, стороны не пришли к прорывным решениям, лишь подтвердив приверженность Минским соглашениям. Зеленский ещё в ходе предвыборной кампании объявил достижение мира в Донбассе одной из основных своих целей. Перестановки в его офисе, а также телефонная беседа президентов России и Украины дают повод надеяться, что в ближайшее время Киев предпримет конкретные шаги, дабы не сорвать переговоры «четвёрки».