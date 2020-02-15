Президенты России и Украины провели первую в 2020 году телефонную беседу, обсудив, разумеется, урегулирование в Донбассе. Разговор прошёл на фоне участившихся с российской стороны заявлений о том, что Киев не выполняет условия Минских соглашений. Тем не менее, сам факт звонка Зеленского Путину — положительный сигнал, дающий надежду на то, что намеченная на апрель встреча в нормандском формате всё же состоится.
Как
В связи с известными высказываниями представителей украинского руководства Владимир Путин прямо поставил вопрос — намерен ли Киев реально выполнять минские договорённости, — отмечается в сообщении.
В последние недели с российской стороны уже неоднократно были озвучены упрёки в адрес властей Украины — относительно невыполнения последними Минских соглашений. Об этом, в частности, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. Позднее об этом сообщил и заместитель главы МИД России Андрей Руденко, отметивший, что подобная ситуация ставит под вопрос проведение анонсированной на апрель встречи «нормандской четвёрки» (Германия, Россия, Украина и Франция) на высшем уровне.
Некоторые украинские СМИ уже
Тем не менее, как подчеркнул в разговоре с NEWS.ru киевский политолог Алексей Якубин, сам по себе звонок Зеленского — свидетельство того, что украинский президент по-прежнему настроен на диалог с Россией и считает его наиболее действенным механизмом по урегулированию ситуации в Донбассе.
Достаточно вспомнить, что первый подобный разговор двух лидеров в итоге дал возможность совершить обмен удерживаемыми лицами и затем — провести встречу в нормандском формате на высшем уровне. Разговор между Зеленским и Путиным важен и потому, что он прошёл на фоне смены главы Офиса президента в Киеве. Его теперь возглавил Андрей Ермак, который долгое время считался своеобразным «теневым» министром иностранных дел, поскольку именно он, по сути, занимался переговорами с Россией. Я допускаю, что звонок Путину был инициирован именно Ермаком.
Эксперт отмечает, что у Москвы есть вполне конкретные пожелания к Киеву, а именно — амнистия в отношении лиц, участвовавших в конфликте в Донбассе, а также предоставление особых прав властям в регионе. Пока что последний вопрос регулируется временным законом «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», но российское руководство неоднократно давало понять, что подобных мер мало.
Очевидно, Зеленский своим звонком хотел дать Путину некие гарантии того, что «домашнее задание» будет выполнено. Скорее всего, обсуждались выборы в Донбассе, в частности, неоднократно озвученная Киевом идея провести их одновременно с голосованием по всей Украине в октябре 2020 года, — отмечает в этой связи Якубин.
Украинская сторона настаивает на необходимости установления контроля на границе до проведения выборов. В Кремле же считают, что голосование должно быть проведено как можно раньше. Ситуацию осложняет то, что Россия формально не является стороной донбасского конфликта, выступая в минском процессе лишь в качестве гаранта выполнения достигнутых договорённостей. Тем не менее, именно от позиции Москвы в наибольшей степени зависит проведение новой встречи «нормандской четвёрки». Предыдущие переговоры лидеров — и первые для Зеленского — состоялись в декабре прошлого года. Но, с учётом того, что до этого саммит на высшем уровне не проводился несколько лет, стороны не пришли к прорывным решениям, лишь подтвердив приверженность Минским соглашениям. Зеленский ещё в ходе предвыборной кампании объявил достижение мира в Донбассе одной из основных своих целей. Перестановки в его офисе, а также телефонная беседа президентов России и Украины дают повод надеяться, что в ближайшее время Киев предпримет конкретные шаги, дабы не сорвать переговоры «четвёрки».
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