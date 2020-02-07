Минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе зашли в тупик — во всяком случае, по мнению российской стороны. Как заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, ни один пункт договорённостей за пять лет не был полностью реализован, и ответственно за это украинское руководство. Подобная оценка вновь ставит вопрос о целесообразности этих соглашений, но, как показывает практика, в обозримой перспективе альтернативы им нет.

Договорённости по Донбассу, выполнение которых регулируется участниками так называемой «нормандской четвёрки» (Германия, Россия, Украина, Франция) были заключены при украинском президенте Петре Порошенко. Невыполнение их в тот период во многом было связано с его личной достаточно радикальной позицией. Нынешний лидер Владимир Зеленский ещё во время предвыборной кампании заявлял, что основная цель для него в случае прихода к власти — установление мира в Донбассе. Новому главе государства удалось добиться определённого прогресса — в частности, именно при нём было осуществлено пилотное разведение войск на линии соприкосновения между подконтрольными Киеву территориями и самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Однако в Москве эти шаги считают недостаточными.

Видим попытки загнать в тупик весь процесс урегулирования. Едва ли не каждую неделю из Киева раздаются высказывания официальных лиц, которые призывают к частичному или полному пересмотру минского «комплекса мер», — заявил, в частности, Лукашевич.

Alexander Rekun/Global Look Press

Источники на Украине действительно неоднократно заявляли о наличии у Зеленского собственных вариантов Минских соглашений. Некоторые наблюдатели даже полагали, что после того, как в Кремле ответственным за украинское направление стал Дмитрий Козак, сменивший в этой роли Владислава Суркова, Киев может предложить Москве свои поправки. В этом контексте, вероятно, одна из целей заявления Лукашевича — продемонстрировать непоколебимость российской позиции.

Очевидно, что одна из существенных причин недовольства Москвы и в отсутствии упоминаний о Донбассе в рассматриваемом Киевом новом законопроекте о децентрализации. Некоторые украинские политики — например, глава политсовета пророссийской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, — уже расценили это как нарушение Минских соглашений. До конца 2020 года Верховная рада продлила действие временного закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», но такой половинчатой меры российской стороне мало — в Кремле настаивают на необходимости предоставления Донбассу постоянного особого статуса.

Другой серьёзный вопрос — порядок реализации Минских соглашений. Украинские власти требуют, в первую очередь, восстановления контроля над границей, после чего допускают и проведение местных выборов на территориях ДНР и ЛНР. Однако Россия придерживается схемы «сперва выборы — затем граница» и настаивает на снятии экономической блокады с региона.

Как отметил в разговоре с NEWS.ru украинский политолог Сергей Слободчук, риторика Москвы изначально направлена на внешнюю аудиторию, а не на достижение компромисса с Киевом. У России ещё со времён Порошенко есть возможности — как политические, так и экономические, — чтобы «надавить» на Украину в решении донбасского вопроса, однако они не используются, напоминает эксперт.