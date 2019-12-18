Российские и украинские политики и эксперты продолжают обсуждать внесённый президентом Владимиром Зеленским в Раду закон «о децентрализации власти». Согласно документу, в стране вводится новое административное деление. Однако наибольшее внимание привлёк тот факт, что в проекте отсутствует упоминание Донбасса и особого статуса Севастополя, хотя ранее некоторые аналитики допускали включение вопроса Юго-Востока в закон.

Внесённый Зеленским документ предлагает новую систему административного деления, включающую в себя общины, округа, области и Автономную Республику Крым (АРК).

Правовой статус города Киева как столицы Украины определяется отдельным законом, — подчёркивается в законопроекте.

Согласно действующей конституции, особым статусом обладает также Севастополь, рассматриваемый Киевом как украинская территория (как и АРК). Однако в новом законопроекте упоминания о нём нет. Сам по себе этот факт мало на что влияет, но вызвал резкую реакцию в Крыму — из-за упоминания АРК.

Они обязаны вообще убрать из своей конституции пункты, где упоминается Крым и Севастополь, которые сегодня являются неотъемлемой частью Российской Федерации, — приводит РИА Новости слова главы комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрия Гемпеля.

Бывший постоянный представитель президента Украины в АРК Борис Бабин, в свою очередь, считает, что снятие особого статуса с Севастополя выгодно именно российской стороне.

И что теперь будет, Севастополь станет частью АРК? Или, может, он теперь будет отдельной общиной, областью? Ответа на эти вопросы нет. <...> И принимать такие изменения очень рискованно. Это будут использовать российские дипломаты, юристы и пропаганда, — цитирует украинского политика портал Gordonua.com.

Другой важный вопрос, связанный с новым законопроектом по децентрализации — статус Донбасса. Ранее киевский политолог Алексей Якубин в разговоре с NEWS.ru предположил, что Зеленский может использовать документ как «обёртку» для закона по самопровозглашённым Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР). Однако о статусе Донбасса в проекте не упоминается. Этот факт некоторые, — например, глава политсовета пророссийской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, — расценили как нарушение минских соглашений.

Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

За время пребывания Владимира Зеленского у власти ему удалось добиться определённого прогресса в отношениях с Москвой, и поэтому напряжённость, созданная новым законопроектом ему вряд ли выгодна. В то же время украинский президент вынужден лавировать и между различными внутриполитическими силами в стране, часть которых составляют националисты. Для них любые послабления в отношении ДНР и ЛНР — повод для критики в адрес президента и угрозы нового «майдана». В этом контексте исключение вопроса о статусе Донбасса из законопроекта по децентрализации вполне могло быть сознательной уступкой со стороны Зеленского. Тем более, что до конца 2020 года всё равно действует временный закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

Примечательно, что публикация предложенного украинским президентом документа почти совпала со вступлением в силу новых антироссийских санкций со стороны Киева. И трактовать это можно двояко. С одной стороны, есть вероятность что Зеленский пытается избежать обвинений в слишком мягкой позиции по отношению к Москве. С другой — такие вызывающие шаги можно увязать с итогами прошедшей 9 декабря встречи в Париже. До чего конкретно договорились на ней лидеры России и Украины общественности точно неизвестно. Но, возможно, переговоры прошли не слишком успешно, и теперь Киев вновь пытается послать сигнал Москве: если уступок от Кремля не будет, то и украинские власти на компромисс по Донбассу или иным вопросам не пойдут.