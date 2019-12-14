Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о внесении изменений в конституцию страны (относительно децентрализации власти). При этом глава государства определил документ как «неотложный», а значит, первое голосование по нему состоится в самое ближайшее время. Пока подробности проекта закона неизвестны, но всё указывает на то, что существенное внимание в нём будет уделено самопровозглашённым республикам Донбасса.

Информация о законопроекте по децентрализации размещена на официальном сайте Верховной рады, однако текст самого документа пока ещё не опубликован. Тем не менее, по словам министра внутренних дел Украины Вадима Пристайко, предложенные поправки к конституции полностью соответствуют минским договорённостям. Помощник Зеленского Андрей Ермак, в свою очередь, отметил, что в рамках реформы местного самоуправления будут расширены полномочия в том числе и на территории самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Пока что в их отношении действует закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», принятый ещё в 2014 году и на днях продлённый до конца 2020-го. Зеленский, однако, подчеркнул, что этот закон украинские власти продолжают рассматривать как временную вынужденную меру.

Владимир Зеленский president.gov.ua

Что же касается децентрализации в целом, то шаги в этом направлении предпринимались ещё в период президентства Петра Порошенко, однако реформа не была завершена. Новый президент Украины пообещал расширить полномочия местных властей к концу текущего года, но до недавнего времени не спешил с внесением соответствующего законопроекта. Теперь документ, который предстоит рассмотреть Верховной раде, обозначен на сайте украинского парламента как «неотложный», и, отметил в разговоре с NEWS.ru киевский политолог Алексей Якубин, связано это, скорее всего, с прошедшей 9 декабря во Франции встречей по урегулированию в Донбассе.

С одной стороны, отсутствие текста законопроекта пока не позволяет его оценить. С другой — тот факт, что внесён он был спустя несколько дней после встречи «нормандской четвёрки» в Париже, даёт нам понять: там могут быть аспекты, связанные с Донбассом и особенностями местного самоуправления в самопровозглашённых республиках. В первую очередь со стороны Зеленского, очевидно, есть желание продемонстрировать перед следующей встречей в «нормандском формате» готовность Киева выполнять Минские соглашения. Важный нюанс заключается в том, что для вступления в силу изменений в конституции за законопроект сперва необходимо проголосовать в Раде, затем отправить его на проверку в Конституционный суд (КС). Если он признает соответствие документа основному закону страны, то состоится ещё два голосования. То есть это достаточно длительная процедура. И, даже если КС одобрит законопроект, его принятие может занять две парламентские сессии. Алексей Якубин украинский политолог (Киев) украинский политолог (Киев)

В то же время, отмечает эксперт, вполне вероятно, что команда Зеленского хочет использовать новый закон и как своего рода «обёртку» для изменений в статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Этот вопрос остаётся одним из наиболее острых в противостоянии президента Украины и его оппонентов, включая националистов. Последние, как известно, в большинстве своём считают любые шаги навстречу властям ДНР и ЛНР «зрадой», то есть предательством. Но если изменения относительно статуса самопровозглашённых республик будут внесены в законодательство в рамках общей политики децентрализации, без привязки только к Донбассу, то часть правой, националистической аудитории, возможно, воспримет их более сдержанно, полагает Якубин.