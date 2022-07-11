Под Днепропетровском уничтожены хранилища боеприпасов для РСЗО HIMARS Минобороны сообщило об уничтожении хранилищ боеприпасов для РСЗО HIMARS

Фото: Министерство обороны РФ

Российские войска уничтожили хранилища с боеприпасами для реактивных систем залпового огня «HIMARS», гаубиц М777 и самоходных пушек «Пион» в Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Украинские войска несут значительные потери на всех направлениях, в частности, в пункте дислокации 118-й бригады теробороны ВСУ в районе Часова Яра высокоточным ударом уничтожены более 300 националистов.

Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе населенного пункта Радушное Днепропетровской области уничтожены хранилища с боеприпасами для поставленных США Украине реактивных систем залпового огня «HIMARS», гаубиц М777, а также самоходных пушек 2С7 «Пион», — сказано в сообщении.

Кроме того, в результате точечных ударов ВКС России по пунктам дислокации националистических батальонов и иностранных наёмников в Основянском и Слободском районах Харькова уничтожено около 250 боевиков и до 25 единиц бронетанковой и автомобильной техники.

Ранее представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что вооруженные силы РФ нанесли удар по позициям ВСУ в Славянске. В ходе операции был уничтожен пункт временной дислокации артиллерии Украины, в котором находилось около 100 военных, а также более тысячи снарядов для гаубиц М777, поставленных США, и около 700 реактивных снарядов для РСЗО «Град». Кроме того, в Константиновке ВС РФ ликвидировали два ангара с укрытыми в них гаубицами М777 производства США. По сообщению Минобороны, из них велись обстрелы жилых кварталов Донецка.