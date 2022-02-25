Минобороны: российские военные взяли под контроль Мелитополь

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Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что подразделения ВС РФ взяли под контроль украинский город Мелитополь. Военнослужащие принимают меры, направленные на обеспечение безопасности мирного населения, сообщает РИА Новости.

Подразделениями российских Вооруженных сил установлен полный контроль над городом Мелитополь, — цитирует агентство Конашенкова.

По его словам, наряду с обеспечением безопасности мирных жителей, российские военные принимают меры по исключению провокаций со стороны украинских националистов и спецслужб.

Конашенков сообщил, что минувшей ночью российские военные нанесли удар по объектам военной инфраструктуры Украины высокоточным оружием большой дальности с использованием крылатых ракет воздушного и морского базирования.

Воинские части ЛНР продвинулись на 30 км, заняв населённые пункты Бахмутово и Гречишкино, а силы ДНР — на 6 км, наступая в направлении Новомайское. Националистические батальоны Украины при отступлении взрывают электроподстанции и мосты.