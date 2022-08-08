Минобороны России узнало о новой провокации ВСУ в Запорожье Минобороны РФ: ВСУ хотят взорвать мост в Запорожской области и обвинить в этом ВС России

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

ВСУ заминировали мост в селе Васиновка Запорожской области, пролегающий через реку Жеребец, и планируют устроить подрыв транспортного объекта для того, чтобы в дальнейшем обвинить в этом ВС России, сообщил глава Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев. По его словам, Киев планирует освещать провокацию в украинских и западных СМИ. Мизинцев заверил, что российская армия по-прежнему не наносит урона объектам гражданской инфраструктуры Украины.

Боевики украинских вооруженных формирований в Васиновке Запорожской области заминировали автомобильный мост через реку Жеребец, который планируют взорвать и по уже отработанному сценарию с освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские подразделения в якобы неизбирательных ударах по важным объектам транспортной инфраструктуры, — заявил Мизинцев.

Военно-гражданская администрация Энергодара сообщила, что ночью на 7 августа украинские войска нанесли удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» по территории АЭС. Отмечается, что обломки запущенной ракеты приземлились в 400 метрах от главного энергоблока.

Ранее начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Михаил Мизинцев заявил о сохранности критически важной инфраструктуры Запорожской АЭС благодаря грамотным действиям подразделений Вооружённых сил России. Он подчеркнул, что в случае аварии на Запорожской АЭС произойдет катастрофа, которая по масштабам превысит последствия аварий на АЭС в Чернобыле и Фукусиме.