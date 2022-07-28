Минобороны РФ предупредило о готовящейся провокации ВСУ в Артемовске

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Военные ВСУ заминировали дамбу городского водохранилища в Артемовске Донецкой Народной Республики, сообщает Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию. Представители штаба предупредили, что в случае подрыва объекта под водой могут оказаться жилые кварталы города, взрыв также может привести к повреждению местного водопровода, канализации и очистных сооружений. Представители ведомства указали, что ВСУ планирует «по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ» обвинить Россию в ударах по гражданской инфраструктуре.

В Артемовске ДНР боевиками украинских вооруженных формирований заминирована дамба городского водохранилища, которую они планируют взорвать, — сказано в сообщении.

Также в штабе отметили, что подразделения украинской армии разместились в жилых домах в Кривом Роге. Там они оборудовали склады оружия и боеприпасов. Кроме того, солдаты ВСУ расположили артиллерийские орудия и РСЗО на территории сельскохозяйственного предприятия в Новодмитровке.

В Днепре на территории индустриального училища (проспект Сергея Нигояна) и в здании общежития национального университета (проспект Гагарина) дислоцированы подразделения территориальной обороны, оборудованы склады боеприпасов, — добавили в штабе.

Ранее ведомство сообщило, что военные украинского батальона «Кракен» расположились на территории городской клинической больницы № 7 в Харькове. Солдаты военизированного формирования прогнали из здания работников учреждения и больных, несмотря на их состояние здоровья.