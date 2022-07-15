Минобороны РФ показало кадры работы артиллерии по позициям ВСУ в Запорожье

Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны РФ опубликовало кадры артиллерийского удара по позициям ВСУ в Запорожье. По данным ведомства, в ходе ракетного обстрела ВС России уничтожили до 70 украинских солдат и 11 единиц бронетехники.

Минобороны России публикует кадры артиллерийских ударов по украинским позициям в Запорожской области — по его данным, уничтожены до 70 националистов и 11 единиц бронетанковой техники, — сказано в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные нанесли удар высокоточными ракетами по пунктам дислокации украинского военизированного формирования «Кракен» в Харькове. По результатам обстрела ВС России поразили около 200 украинских солдат, включая 50 иностранных наемников и 19 единиц бронетехники.

До этого Конашенков сообщил, что в ходе последних операций ВС РФ на востоке Украины ВСУ потеряли около одной тысячи человек. Украинская сторона понесла такие потери после российских ударов в районе населенного пункта Березнеговатое Николаевской области, а также Константиновка и Краматорск Донецкой области. Кроме того, было ликвидировано до 100 единиц техники.