Минобороны рассекретило документы об освобождении Польши

https://static.news.ru/photo/cd39a024-9ec1-11eb-bcc7-96000091f725_660.jpg Фото: Global Look Press

Минобороны России опубликовало архивные документы о подвиге советских танкистов, погибших при освобождении Польши, монумент которым был снесён властями в городе Тшчанка в 2017 году.

Архивные материалы подтверждают наличие в польском городе Тшчанка (немецкое название во время войны — город Шенланке) на месте снесённого мемориала советского воинского братского захоронения, как и сам факт официальной передачи мемориала местным властям, — говорится в специальном разделе на сайте Минобороны под названием «Преступное беспамятство: что стирают из истории поляки».

На сайте указано, что под мемориалом были захоронены останки 56 советских солдат и офицеров, погибших при освобождении этих земель. Имена 16 из них установлены.

Также описываются некоторые боевые действия 1945 года. Так, например, в журнале 47-й гвардейской танковой бригады можно прочитать, как шли ожесточённые бои за город. Только за один день в Шенланке бригада потеряла убитыми 20 человек и ранеными 30, сгорело пять танков, и столько же было подбито.

Как писал NEWS.ru, благотворительная организация «Курск», которая занимается на территории Польши ремонтом и реставрацией памятников, направила в польский суд исковое заявление. Активисты решили оспорить отказ прокуратуры возбуждать уголовное дело против чиновников. Местные власти города Тшчанка несколько лет назад снесли мавзолей на месте братской могилы. Суд встал на сторону общественников и заявил, что прокурор, отказавшийся проводить расследование разрушения памятника, не выполнил свои обязанности.

В течение последних двадцати лет в Польше было уничтожено несколько сотен советских памятников воинам-победителям.