https://static.news.ru/photo/7f04fe44-5cc8-11ea-afad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Artur Widak

Благотворительная организация «Курск», которая занимается на территории Польши ремонтом и реставрацией памятников, направила в польский суд исковое заявление. Активисты решили оспорить отказ прокуратуры возбуждать уголовное дело против чиновников.

Местные власти города Тшчанка несколько лет назад снесли мавзолей на месте братской могилы. Суд встал на сторону общественников и заявил, что прокурор, отказавшийся проводить расследование разрушения памятника, не выполнил свои обязанности.

Я очень доволен решением, и я теперь верю, что в Тшчанке есть независимый и справедливый суд, и сейчас прокуратуре уже будет не так легко, — заявил глава общественной организации.

NEWS.ru информировал ранее, что в течение последних двадцати лет в Польше было уничтожено несколько сотен советских памятников воинам-победителям.