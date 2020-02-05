https://static.news.ru/photo/254f70fe-4806-11ea-9db5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В течение последних двадцати лет в Польше было уничтожено несколько сотен советских памятников воинам-победителям.

Об этом сообщил российский посол в Варшаве Сергей Андреев. По его словам, в 1997 году в стране было более 560 подобных памятников.

По нашей оценке, в Польше вне территории воинских захоронений остаётся свыше 100 памятников советским воинам-освободителям, — передаёт его слова РИА Новости .

Летом 2017 года польский президент Анджей Дуда подписал поправки в закон о запрете в стране пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и публичных помещений, предполагающий в том числе снос советских памятников.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Одессе демонтирован последний в городе барельеф маршалу СССР Георгию Жукову.