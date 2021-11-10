Минобороны Польши показало видео запугивания беженцев пограничниками РБ

Минобороны Польши опубликовало видео, обличающее белорусских пограничников. На нём они бьют и запугивают мигрантов стрельбой в их присутствии, говорится в Twitter польского ведомства. Ранее Госпогранкомитет Белоруссии заявил об избитых польскими военными курдах.

Мы также отследили акты насилия со стороны белорусов, — говорится в сообщении Минобороны Польши.

UchwyciliÅmy takÅ¼e akty przemocy ze strony BiaÅorusinÃ³w pic.twitter.com/vVcKLdAIWi — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 10, 2021

Кроме того, польская Пограничная стража заявила о задержании гражданина России за пособничество в нелегальной миграции из Белоруссии. Вместе с ним задержаны также граждане Швеции и Литвы.

Ранее Государственный погранкомитет Белоруссии заявил, что обнаружил на границе с Польшей в стихийном лагере четырёх избитых польскими силовиками курдских беженцев.

Миграционный кризис на границе Белоруссии со странами Евросоюза начался в мае после того, как президент республики Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов в ответ на обострение отношений с Западом. Министр иностранных дел Польши Пётр Вавжик считает, что власти Белоруссии хотят довести ситуацию на границе с Польшей до смертельных жертв. По его мнению, рано или поздно здесь наступят трагические события.